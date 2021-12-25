نائب محافظ المنيا يتفقد الخدمة الصحية بمستشفيات سمالوط وملوى التخصصى

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، على مستوى جميع مراكز المحافظة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

من جانبه، تابع نائب محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد راشد، رئيس مركز سمالوط، الحالة العامة داخل عدد من المستشفيات شملت سمالوط التخصصي، وملوي التخصصي، حيث اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

تفقد نائب المحافظ، خلال جولته، عددا من أقسام المستشفيات، للاطمئنان على المرضى وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معربا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

كما التقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي بالمستشفى، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل إليهم تحيات وتقدير محافظ المنيا لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين لما يبذلونه من جهد، مؤكداَ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع الموقف الصحي بالمحافظة أولا بأول.

وخلال جولته بمستشفى سمالوط التخصصي اطمأن نائب المحافظ، على الحالة الصحية لعدد من مصابي حادث سيارة نصف نقل كانت تقل عدد من المواطنين، معرباً عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم علاج وتقديم الإسعافات الأولية والإشاعات والتحاليل اللازمة لعدد المصابين وقد تماثلت معظم الحالات للشفاء والخروج من المستشفى، وتم تحويل عدد 3 حالات للمستشفى الجامعي بالمنيا لاستكمال العلاج.