حبس مقاول بتهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص تسبب فى وفاة طفل

قررت نيابة التبين، حبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص تسبب فى وفاة طفل لقى مصرعه، عقب إصابته بطلق خرطوش، بمنطقة 15 مايو، أثناء اللهو بسلاح نارى محلى الصنع ملك المتهم، خرجت طلقة عن طريق الخطأ واستقرت فى عينه.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من أحد الأشخاص بمنطقة 15 مايو، مفاده مصرع طفل بطلق نارى، وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل يدعى "م. ع"، 15 سنة، داخل شقة مخصصة لعمال يعملون فى مجال المقاولات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن السلاح غير مرخص وملك مقاول وأثناء نومه قام بوضع السلاح أسفل المخدة داخل الشقة محل الواقعة المخصصة للعمال، فقام الضحية بأخذ السلاح وأثناء اللهو به خرجت طلقة عن طريق الخطأ واستقرت فى عينه وتوفى جراء إصابته، ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث وتم القبض على صاحب السلاح غير المرخص، وحرر محضر بالواقعة.