اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:19 م
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جهاز القاهرة الجديدة يواصل تسليم قطع أراضى بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:00 م
جهاز القاهرة الجديدة يواصل تسليم قطع أراضى بيت الوطن بالقاهرة الجديدة قطع أراضى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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يواصل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالحي الرابع منطقة "M" بمدينة القاهرة الجديدة.
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 31 : 40، يوم الأربعاء 22/12/2021، والقطع من 41 : 50، يوم الخميس 23/12/2021، والقطع من 51 : 60، يوم الأحد 26/12/2021، والقطع من 61 : 70، يوم الإثنين 27/12/2021، والقطع من 71 : 80، يوم الثلاثاء 28/12/2021، والقطع من 81 : 90، يوم الأربعاء 29/12/2021، والقطع من 91 : 100، يوم الخميس 30/12/2021.
 
 
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 101 : 110، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 111 : 120، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 121 : 130، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 131 : 145، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 146 : 159، يوم الإثنين 10/1/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 11/1/2022 : الخميس 20/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.
 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

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