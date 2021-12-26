اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:30 م
أكرم القصاص
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جمارك السويس تفرج عن 762 سيارة ملاكى بـقيمة 141 ملايين جنيه فى نوفمبر الماضى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:44 م
جمارك السويس تفرج عن 762 سيارة ملاكى بـقيمة 141 ملايين جنيه فى نوفمبر الماضى سيارات ارشيف
كتب أحمد يعقوب

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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود، القائم بتيسير أعمال الإدارة العامة لجمارك السيارات، بالتنسيق مع المركز اللوجيستي، برئاسة أحمد عبد الشكور خضير مدير المركز، نهائيا عن 762 سيارة ملاكى للاستخدام الشخصى والتجارى منها 412 نظم خاصة ( إعفاءات ذوى إعاقة وإعفاءات أخرى ) بقیمة إجمالية بلغت 141 ملايين و 16 ألف جنيها .

 

 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات حوالى 31 مليونًا و362 ألف جنيها ، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب المحصلة 14مليونًا و753 ألف جنيها ، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 46 مليونًا  116 ألف جنيها .

 

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر نوفمبر الماضى عن 45 سيارة كما تم إعادة تصدير  116 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .

 


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