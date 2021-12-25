إحباط محاولة تهريب 2 جهاز لاسلكى وأسلحة بيضاء وكمية من مستحضرات التجميل

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، من ضبط محاولتى تهريب 2 جهاز لاسلكي وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام القانون .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من زيورخ اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من سويسرا .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تشكيل لجنة من عماد صلاح مأمور الضبط وأحمد عمر رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود 29 مطواه وواحد سونكى خاص بسلاح آلى وخنجر و2 جهاز لاسلكي مخبأة بين طيات ملابسه أسفل الشنطة .

وعلى نفس رحلة الطائرة اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى تبين من فحص جواز سفره كثرة التردد والسفر .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامه عبد العزيز مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات متماثلة.

وتم تشكيل لجنة من دينا حسن مأمور الضبط وأميرة طلبة رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود 297 عبوات متنوعه خاصة بتجميل البشرة

باهظة الثمن مخبأة بين طيات ملابسه .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 220 و 221 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .