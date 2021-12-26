جفاف الجلد فى فصل الشتاء.. وإزاي تتعاملي معاه؟

نهير عبد النبى

يمكن للهواء البارد ومستويات الرطوبة المنخفضة والرياح الشتوية القاسية أن تؤثر على بشرتك وتسبب الجفاف الشديد، ليست البشرة فقط ولكن يؤثر أيضا على القدمين واليدين، وحسب ما ذكره موقع healthline تتضمن بعض العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا للبشرة الجافة ما يلي"احمرار، حكة، تشققات الجلد، التهابات".

وهناك بعض النصائح التى تساعد فى التخلص من جفاف الجلد فى فصل الشتاء وهى:

1- ترطيب البشرة



في أي وقت تغسل فيه وجهك أو يديك أو جسمك ، فإنك تجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية. نظرًا لأن هذه الزيوت تساعد على حبس الرطوبة ، فمن الضروري استبدالها لهذا السبب من المهم استخدام مرطب في أي وقت تغسل فيه بشرتك ، خاصة في فصل الشتاء.

2: الكريم الواقي من الشمس يوميًا

يعتقد الكثيرون ان وضع كريم واقى من أشعة الشمس فى الصيف فقط ولكن فى فصل الشتاء ينصح أيضا بوضع كريم واقى الشمس لأن الأشعة الفوق بنفسجية لا زال بإمكانها الضغط على حاجز رطوبة البشرة.

3:ضبط روتين العناية بالبشرة



إذا بدت بشرة وجهك حساسة أو متهيجة بشكل خاص بسبب هواء الشتاء الجاف، فقد ترغب في التفكير في تبسيط روتين العناية بالبشرة في الوقت الحالي، ضع في اعتبارك أن حاجز رطوبة بشرتك يجب أن يكون صحيًا من أجل الاستجابة بشكل جيد للسيروم والتونر وأنواع علاجات التجميل الأخرى.

إذا كانت بشرتك متهيجة، فقد تكون أكثر حساسية لمكونات مثل العطور والكحول هذا يعني أن المنتجات التي عادة ما تكون رائعة على وجهك يمكن أن تتحول إلى مهيجات، حاولي الحفاظ على روتين العناية بالبشرة الخاص بك بسيطًا. ضع في اعتبارك استخدام مرطب وواقي من الشمس فقط في الصباح ومنظف لطيف مع مرطب في الليل.

4: استخدم المرطب



تساعد أجهزة ترطيب الهواء على إضافة الرطوبة مرة أخرى إلى الهواء، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص عند تشغيل التدفئة الداخلية في أشهر الشتاء، ويمكن أن يساعد وجود المزيد من الرطوبة في الهواء في العمل كعامل ترطيب طبيعي والذي بدوره قد يمنع جفاف الجلد ويخففه.

5: قللي من استخدام المقشرات



يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح الجلد، في الحفاظ على بشرتك ناعمة وحيوية لكن من الممكن أن تقشر بشرتك بشكل مفرط إذا كنت تفعل ذلك كثيرًا أو تستخدم المنتجات الخاطئة فقد يؤثر على البشرة يسبب الجفاف.