تنفيذ 23 مشروع صرف صحي وتبطين ترع وكهرباء في ديرب نجم خلال 2021

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض صلاح سالم رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية، جهود التي بذلت خلال عام 2021، و التي أبرزها 15 مشروع صرف صحي و 5 مشروعات تبطين الترع.

وأشار الي انه نفذت حملات يومية لإزالة التعديات والإشغالات وتطبيق القانون على المخالفين، بلغت 190 حملة إشغال وتحرير 139 محضر ورفع 2500 حالة إشغال متنوعه كما تم إزاله 150 إعلان وترخيص 281 إعلان وتحرير 249 محضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة وتم التصالح علي 17 اعلان مخالف لقانون الاشغالات.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملات مكبره لرفع القمامة والحفاظ على جو بيئي صحي ونقي، فتم شن 4224 حمله نظافة لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع كما تم تدعيم المسطحات الخضراء والأجزاء المتبقية بما هو متاح من نباتات الزينة بألوانها وزراعة نجيل موج البحر بالحدائق والأشجار كما تم بناء الأجزاء المنهارة من الأسوار ودهان التلتوارات الموجودة بالمداخل.

وتنفيذ حملات لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وخلال حملة الـ الموجه 18 تم إزالة 450 حاله تعدي علي مساحه 13ف و17 قيراط وتطبيق القانون على المخالفين..

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، وتم غلق 26 مركز للدروس الخصوصية لمزاوله النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ أعمال مشروعات تنموية وخدمية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي هذا الإطار يتم تنفيذ 15 مشروع في قطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تقدر مليار و312 مليون جنيه ، وجارى تنفيذ عدد 2 مشروع في قطاع التعليم بتكلفة 7 مليون و261 جنيه ومشروع في قطاع الكهرباء بتكلفة 45 مليون جنيه ومشروع في قطاع صرف الطرق بتكلفه مليون جنيه و5 مشروعات في قطاع تبطين الترع بتكلفة 154 مليون جنيه ، فضلا عن تنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي بتكلفة 18 مليون جنيه في قطاعات الرصف والإنارة والأمن والأطفاء والتجميل، لتصل تكلفه المشروعات الخدمية والتنمية الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم مليار و537 مليون جنيه، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.