تعرف على تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء برئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

جنوب سيناء_ ياسر عامر

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، بمقر الجهاز بالقاهرة، فى إطار اللقاءات والاجتماعات الدائمة والمستمرة مع الوزراء ورؤساء الجهات لدعم المحافظة فى كافة المجالات، وتذليل العقبات، وعرض المطالبات والمقترحات الخاصة بالمحافظة.

بحث فودة خلال اللقاء عدداً من الطلبات والمقترحات للموافقة عليها من قبل الجهاز منها رفع مستوى الوحدة المحلية لمدينة طابا إلى مركز ومدينة، ونقل العاملين بالوحدة القروية لرأس النقب وكذا الجهات التابعة لمديريات الخدمات المختلفة الى محافظة جنوب سيناء، أو تعيين عمالة جديدة لسد العجز فى جميع التخصصات.

وتم عرض وظائف التجمعات التنموية بعدد 7 تجمعات بمدن " طور سيناء، رأس سدر، سانت كاترين" وبيان الاحتياجات بها تفصيلياً، بالاضافة لعرض مقترح الاستعانة بعدد من التخصصات ذات نوعية متميزة وقدرات معينة منها حاسب ألي، لغات وترجمة، علاقات عامة، وذلك للعمل بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

كما تم عرض مقترح الهيكل التنظيمى للمحافظة، وبحث تعيين أبناء وأقارب من الدرجة الأولى لمصابى العمليات الحربية والشهداء، كما ناقش المحافظ ايضاً نقل العاملين المثبتين على درجات دائمة بصفة شخصية بالصناديق والحسابات الخاصة على درجات بالموازنة العامة للدولة.

وتم خلال اللقاء بحث رفع مستوى الدرجات الوظيفية وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (383) لسنة 2017 لكل من سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، رئيس مركز ومدينة شرم الشيخ، رئيس مركز ومدينة دهب، وتمويل الدرجات الوظيفية باستمارة الوظائف بديوان عام المحافظة بمدينة شرم الشيخ ودهب طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (283) لسنة 2009 وهى سكرتير المدينة مدير عام، ومدير الشئون الهندسية مدير عام.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واسماعيل محمد مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة.