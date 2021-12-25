اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 02:01 م
أكرم القصاص
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من مواقع العمل بالرويسات..

محافظ جنوب سيناء يتابع العمل ويشدد على مضاعفة العمل وتكثيف العمالة

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:43 م
محافظ جنوب سيناء يتابع العمل ويشدد على مضاعفة العمل وتكثيف العمالة محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل
جنوب سيناء - ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، جميع مواقع العمل بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ لدفع عجلة العمل وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال اللازمة في إطار التطوير الشامل بمنطقة الرويسات بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتفقد المحافظ منذ اللحظات الأولى للصباح أعمال مد شبكات الطرق وانشاء المحاور الطولية والعرضية، وأعمال إزالة مخلفات البناء والعمل، وازالة التعديات علي حرم الطريق وخطوط التنظيم للطرق.

وشدد المحافظ علي مضاعفة الأعمال وتكثيف العمالة والمعدات لإنهاء جميع الأعمال اللازمة.

وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل بكامل طاقته علي قدم وساق في تعاون وتنسيق تام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنهاء أعمال التطوير الشاملة بمنطقة الرويسات ومبادرة حياة كريمة وتم وضع مخطط زمني لتنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل تطوير البنية التحتية من مياه وصرف صحي ومنازل متوقعاً الانتهاء من التطوير خلال عدة أشهر.

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (1)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (2)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (3)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (4)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (5)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (6)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (7)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (8)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (9)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (10)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (11)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (12)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (13)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (14)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (15)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (16)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (17)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (18)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (19)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (20)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (21)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد جميع مواقع العمل (22)
 

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

تطوير الرويسات

شرم الشيخ

حياة كريمة

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