تشميع 24 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وإعدام 3 أطنان أغذية فاسدة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية وأولاد صقر وههيا وفاقوس والعاشر من رمضان بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية، أسفرت عن ضبط 24 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها منشأة غذائية بكفر صقر و5 منشآت ببلبيس، ومنشأتين بالقنايات، و 7 منشآت بالحسينية، و5 منشآت بأولاد صقر، ومنشأة بههيا ، و3 منشآت بفاقوس، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 3 أطنان ، و127 كجم مخللات وأسماك ولحوم وأغذية مختلفة وعصائر وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، فضلاً عن سحب 327 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 246 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية وأولاد صقر وههيا وفاقوس والعاشر من رمضان.