تركيب كشافات الليد وشد الأسلاك الهوائية ودهان الأعمدة بشارع مصرف إكوة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أنه جارى العمل على قدم وساق تنفيذاً لتعليمات المحافظ بسرعه الإنتهاء من الأعمال الجارية بالمنطقة والتى تشهد زرع أعمدة الإنارة على جانبى شارع طلبة عويضه ووضع طبقه السن تمهيداً لتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الشارع وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

جارى أعمال نقل أعمدة الإنارة وتركيب كشافات الليد عليها وشد أسلاك هوائية ودهان أعمدة الإنارة العامة بشارع مصرف إكوه إمتداد شارع طلبه عويضه، وذلك ضمن خطه التطوير الجارية بالمنطقة والتى تشهد كشط الأسفلت القديم ورفع البلدورات ونقل أكشاك واعمدة الكهرباء وكبائن التليفونات من الجزيرة الوسطى بعد إزالتها لتوسعه الشارع وتوحيد اتجاه السيارات لخلق السيولة المرورية بالشوارع.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه منذ توليه للمحافظة تم وضع خطة لتجميل وتطوير شوارع المحافظة بتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع التى يصعب رصفها وكذا دهان البلدورات والأرصفة وتطوير ورفع كفاءة الممشى السياحى بالمدينه العاصمة وبمدن المحافظة ليكون متنفساً للأهالى لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.