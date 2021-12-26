تذهيب وزخرفة المخطوطات الإسلامية في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظِّم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع قسم الآثار والحضارة التابع لكلية الآداب - جامعة حلوان، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان: "روائع فن التذهيب والزخرفة في المخطوطات الإسلامية".

يُلقي المحاضرة الدكتور تامر مختار محمد، أستاذ الفنون الإسلامية المساعد بقسم الآثار، كلية الآداب، جامعة حلوان. وتُبث المحاضرة يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021 في تمام السابعة والنصف مساءً، عبر صفحة متحف الآثار على فيسبوك: Bibliotheca Alexandrina Antiquities Museum.

تُلقي المحاضرة الضوء على تاريخ التذهيب وطرقه، تطبيقًا على المخطوطات القرآنية الكريمة المبكرة، ومواضع التذهيب المستخدمة في متون المخطوطات المشرقية والمغربية على السواء، بالإضافة إلى دراسة أسماء أشهر المُذهَّبين المسلمين الوارد ذكرهم في المخطوطات الإسلامية.