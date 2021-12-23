اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:10 ص
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"الأغانى التراثية والفلكلور المصرى" حفل غنائى لمكتبة الإسكندرية ببيت السنارى

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:00 ص
"الأغانى التراثية والفلكلور المصرى" حفل غنائى لمكتبة الإسكندرية ببيت السنارى مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تُنظِّم مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا تحت عنوان "الأغانى التراثية والفلكلور المصري" للفنانة شيماء النوبي، وذلك اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 فى تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغانى التراثية الشعبية والمواويل القصصية، بالإضافة إلى السير التى تجسد تاريخ ولحظات الفرح والسعادة، وعادات المصريين وتقاليدهم.

يأتى الحفل فى إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعى والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، وتسليط الضوء على ثرائها اللحنى والإيقاعى وعمقها وتجذرها التاريخي.

يذكر أن الفنانة شيماء عبد العليم النوبى من مواليد محافظة الأقصر، بدأت مسيرتها فى سن السادسة، درست علم النغم والمقامات، وحصلت على العديد من الجوائز الفنية، والتحقت بأكثر من فرقة موسيقية، وقدمت حفلات عديدة داخل مصر وخارجها، وشاركت فى الكثير المهرجانات مع كبار الفنانين.

جدير بالذكر أن الدخول بأسبقية الحضور مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


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الاسكندرية

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