بوريس جونسون مع زوجته وطفلته فى أول ظهور لها منذ ولادتها بالكريسماس

كتبت مريم بدر الدين

ظهر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بصحبة زوجته كارى جونسون مع أبنتهما المولودة حديثا رومى والتى ولدت يوم 9 ديسمبر الجارى، فى أول ظهور لها وذلك خلال إجراء مكالمات عيد الميلاد فى منزله مع أطقم تلقى لقاح كورونا عبر الفيديو كونفرس.



بوريس جونسون وزوجته وابنته

وفى رسالته بمناسبة عيد الميلاد للأمة، والتى تم إصدارها فى نفس اليوم، شجع رئيس الوزراء الناس على تلقى جرعة معززة، حيث قال: "على الرغم من أن وقت شراء الهدايا ينفد نظريًا، إلا أنه لا يزال هناك شيء رائع يمكنك أن تقدمه لعائلتك والبلد بأكمله، وهو الحصول على هذه الجرعة، سواء كان ذلك فى المرة الأولى أو الثانية، أو الجرعة المعززة، وفقا لشبكة سكاى نيوز البريطانية.

ظهر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بصحبة زوجته كارى جونسون مع أبنتهما المولودة حديثا رومى والتى ولدت يوم 9 ديسمبر الجارى.



بوريس جونسون وعائلته

وكانت كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن حكومة بوريس جونسون سترسل تنبيهًا عبر الهواتف المحمولة على مستوى المملكة المتحدة، يحث الجمهور على الحصول على جرعات لقاح كورونا المعززة، وهى خطوة يخشى مشغلو الهواتف المحمولة أن تثير رد فعل عنيف من العملاء المعارضين للتطعيمات.

وطلبت الحكومة من أكبر مشغلى شبكات الهاتف المحمول فى المملكة المتحدة إرسال رسالة أثناء احتفالات عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وستشمل الحملة قيام مشغلى الهاتف المحمول بإرسال رسالة نيابة عن الحكومة إلى عشرات الملايين من العملاء. من المحتمل أن تكون الرسالة نيابة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث يشجع النص جميع البالغين على الحصول على تطعيم إضافي.

وستقول النسخة المقترحة من الرسالة النصية: "احصل على جرعة معززة الآن. يحتاج كل شخص بالغ إلى لقاح معزز للحماية من الأوميكرون. احصل على لقاح كورونا أو اللقاح المعزز. راجع موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية للحصول على التفاصيل ".

ومن المفهوم أن مشغلى الهاتف المحمول سيمكّنون جميعًا من إرسال الرسالة، لكن البعض متردد فى إرسالها نظرًا للطبيعة المسيّسة للغاية لبرنامج التطعيم.