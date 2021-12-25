صحيفة: تنبيه على الهواتف للحصول على جرعات لقاح كورونا المعززة ببريطانيا

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن حكومة بوريس جونسون سترسل تنبيهًا عبر الهواتف المحمولة على مستوى المملكة المتحدة، يحث الجمهور على الحصول على جرعات لقاح كورونا المعززة، وهي خطوة يخشى مشغلو الهواتف المحمولة أن تثير رد فعل عنيف من العملاء المعارضين للتطعيمات.

وطلبت الحكومة من أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة إرسال رسالة أثناء احتفالات عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وستشمل الحملة قيام مشغلي الهاتف المحمول بإرسال رسالة نيابة عن الحكومة إلى عشرات الملايين من العملاء. من المحتمل أن تكون الرسالة نيابة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، حيث يشجع النص جميع البالغين على الحصول على تطعيم إضافي.

وستقول النسخة المقترحة من الرسالة النصية: "احصل على جرعة معززة الآن. يحتاج كل شخص بالغ إلى لقاح معزز للحماية من الأوميكرون. احصل على لقاح كورونا أو اللقاح المعزز. راجع موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية للحصول على التفاصيل ".

ومن المفهوم أن مشغلي الهاتف المحمول سيمكّنون جميعًا من إرسال الرسالة ، لكن البعض متردد فى إرسالها نظرًا للطبيعة المسيّسة للغاية لبرنامج التطعيم.

وقال مصدر بقطاع الاتصالات: "يشعر المشغلون ببعض التوتر حيال إغضاب بعض العملاء لأنها قضية ساخنة. سنحقق ذلك ، لكن لا نريد أولئك الذين لا يتفقون مع الرسالة أن يلومونا".

وقال ساجد جاويد ، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية: "نحن نرسل رسالة نصية فى يوم الصناديق ، (26 ديسمبر) لجميع البالغين المؤهلين للحصول على دعم الآن".