النيابة تستجوب متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى تخصصت في الدورات التدريبية

كتب: أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية.

وتواجه للنيابة العامة، المتهمة بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن تورطها في إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وتواجه النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب").

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة "أكاديمية" كيان تعليمى وهمى " بدون ترخيص" وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال والنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، وشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وقد تمكنت خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية ، عُثر على (عدد من الشهادات "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية – عدد من الكارنيهات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل الأموال وأكلاشيهات تحمل مسمى الأكاديمية – عدد من المستندات الشخصية – 2 سماعة طبية وجهاز قياس ضغط يدوى - جهاز "لاب توب" بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطها الإجرامى)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.