النيابة تستجوب اليوم أفراد عصابة تزوير المستندات وتواجههم بالتحريات

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة اليوم، التحقيق مع 4 متهمين، كونوا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، و الأحراز المضبوطة بحوزتهم والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الإستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة") .. كما تم ضبط (مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – وبطاقة رقم قومى مطموسة الاسم والأرقام - كمية من العقود ممهورين بخاتم شعار الجمهورية بدون بيانات – كمية من الشهادات والتوكيلات مزورة - مجموعة من الأدوات التى يستخدمها المتهمين فى ممارسة نشاطهم الإجرامي).

وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، إن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، . وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الحكومية والمستندات المرورية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمساكنهم وعُثر بحوزتهم على (عدد 530 نموذج لأختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية المختلفة- الأدوات والآلات المستخدمة فـى عملية التزوير- عدد 968 محرر حكومى منسوب صدورهم للعديد من الجهات "جميعها مزورة").