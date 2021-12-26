اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل والده وشقيقته فى إمبابة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:38 ص
القبض على المتهم بقتل والده وشقيقته فى إمبابة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل والده وشقيقته بمنطقة إمبابة، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وأشارت التحريات إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وحرر محضر بالواقعة،  وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل مسن وابنته ربة منزل داخل مسكنهما في إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين تعرضهما لاعتداء بسلاح أبيض بعدة طعنات، وأن ابن المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط أداة الجريمة، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي،  وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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