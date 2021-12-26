اليوم السابع
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الغرفة التجارية: 20 % ارتفاعًا في الطلب على "اللب" والمسليات مع رأس السنة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:00 ص
الغرفة التجارية: 20 % ارتفاعًا في الطلب على "اللب" والمسليات مع رأس السنة مسليات
كتب إسلام سعيد

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أعلن طارق ياسين رئيس شعبة المسليات في الغرفة التجارية، ارتفاع الطلب على المسليات بصفة عامة خلال الربع الأخير من ديسمبر الحالي بنسبة 20 % بسبب الاحتفالات الخاصة برأس السنة، قائلا:" أن هذه الفترة هي الأعلى من حيث حجم الطلب طوال الموسم".
 
وأشار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن أسعار المسليات بصفة عامة لم تشهد تحرك يذكر مع هذا الطلب، مؤكدا: أن "اللب" يأتي بمقدمة السلع الأكثر طلبًا ويتراوح سعر "السوبر" بين 80 إلى 120 جنيها للكيلو.
 
وبشأن أسعار المسليات، كشف طارق ياسين أن الفستق يتراوح سعره بين 260 إلى 400 جنيها في الأسواق، واللوز من 180 لـ 300 جنيها ، لافتا إلى أنه حتى يوم 7 يناير قد يستمر وضع الطلب على المسليات عند وضعها الحالي.
 
 

أسعار المسليات

اللب

السوداني

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