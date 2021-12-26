الطقس اليوم.. شمس ساطعة وأجواء معتدلة بمراكز ومدن الغربية (فيديو)

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا اليوم السبت، لمتابعة حالة الطقس من مراكز ومدن محافظة الغربية، وتحديدا من منطقة كورنيش النيل الرابط بين محافظتي الغربية والدقهلية، حيث شهد طقس اليوم شمسا ساطعة وأجواء معتدلة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم .

وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوي بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.

ومن جانبه أعلن المهندس حمدي محمـد شـطــا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية .

وقال رئيس الشركة أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق علي مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئه بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات .

وأشار إلي أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناء عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة .

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء كل في نطاقه بمراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق، والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار.

ووجه محافظ الغربية شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من عدم وجود أي أسلاك عارية تعرض المواطنين للخطر خلال سقوط الأمطار، وكذا قيام شركة الكهرباء بتأمين جميع الديازل وصيانتها وتوفير فرق طوارئ مجهزة بالأدوات والمعدات للتدخل السريع عند اللزوم.





وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء كل في نطاقه بمراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق، والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار.

ووجه محافظ الغربية شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من عدم وجود أي أسلاك عارية تعرض المواطنين للخطر خلال سقوط الأمطار، وكذا قيام شركة الكهرباء بتأمين جميع الديازل وصيانتها وتوفير فرق طوارئ مجهزة بالأدوات والمعدات للتدخل السريع عند اللزوم.