اليوم السابع
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أمطار وشبورة وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:10 ص
أمطار وشبورة وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل شبورة مائية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:
 
 
- الأحد 26 ديسمبر 2021: 
 
شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
- الإثنين 27 ديسمبر 2021:
 
شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
- الثلاثاء 28 ديسمبر 2021: 
 
شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
- الأربعاء 29 ديسمبر والخميس 30 ديسمبر:
 
شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
- الجمعة 31 ديسمبر 2021:
 
 شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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