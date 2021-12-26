اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:23 ص
أكرم القصاص
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الصين: إعطاء أكثر من 2.74 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:00 ص
الصين: إعطاء أكثر من 2.74 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا فيروس كورونا
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، السبت إعطاء أكثر من 2.74 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني حتى أمس، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
 
وكانت اللجنة قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل 87 إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، بالإضافة إلى 53 حالة إصابة وافدة، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات متعلقة بالفيروس.
 
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 100 ألف و871 حالة حتى أمس الجمعة، وبلغ إجمالي الشفاء 94 ألفا و354 حالة.

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