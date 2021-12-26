اليوم السابع
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الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن برنامج حياة كريمة بالمحافظات

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:48 ص
الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن برنامج حياة كريمة بالمحافظات منشور وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة  والرمد الأسنان والقلب والجلدية بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات البحيرة و الدقهلية والشرقية والقاهرة والمنيا والوادى الجديد ومطروح 
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان علي أن يتم إحالة الحالات التى تتطلب لرعاية إلي المستشفيات .
 
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الصحة

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