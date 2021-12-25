ماذا قدمت المبادرات الرئاسية لأهالى الصعيد؟.. الصحة توضح بالأرقام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها في تنفيذ المبادرات الرئاسية بمحافظات الصعيد، مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم للمواطنين مجانا ووفق أفضل معايير طبية .
"اليوم السابع" يستعرض تحليلا حول ما قدمته المبادرات الرئاسية خلال الفترة المقبلة في محافظات الصعيد.
- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة:
إجمالي الحالات التي تم فحصها 832 ألفا و599 طفلا بينهم 4313 طفلا تم إحالتهم لـ17 مستشفى.
- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوى:
إجمالي الحالات التي تم فحصها بمبادرة الأمراض المزمنة 7 ملايين و376 ألفا و821 .
وتم فحص 560 ألف بمبادرة الاعتلال الكلوى حتي الآن .
إجمالي الحالات المكتشف إصابتها بالاعتلال الكلوي خلال المبادرة 15 ألفا و420 وبالسكري 99 ألفا و907، والضغط 160 ألفا و200، وأمراض القلب 18 ألفا.
- مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين:
إجمالي من تم فحصهن بمحافظات الصعيد 450 ألف سيدة وبلغ عدد الحالات الإيجابية التي تتلقى العلاج 1206 سيدات.
- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بمحافظات الصعيد:
بلغ عدد من تم فحصهن 4 ملايين و400 ألف سيدة في الفئة العمرية فوق سن 18 عاما وبلغ عدد الحالات الإيجابية 18 ألفا و288 سيدة.
- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية
إجمالي الحالات التي تم فحصها بمحافظات الصعيد 11 مليونا و700 ألف مواطن منهم 380 ألف حالة إيجابية.
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