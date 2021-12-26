الصحة: افتتاح المرحلة الأولى من "عيادات المرأة الآمنة" الشهر المقبل

كتب وليد عبد السلام

أطلقت وزارة الصحة والسكان، فعاليات التدريب الأول للفرق الطبية من مقدمي خدمات الإرشاد والدعم النفسي لمناهضة العنف ضد المرأة، تمهيدًا لافتتاح "عيادات المرأة الآمنة"، بمنشآت الرعاية الأولية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر افتتاح 20 عيادة تخصصية للمرأة الآمنة، كمرحلة أولى خلال الشهر المقبل، ثم التوسع في تقديم الخدمة بجميع محافظات الجمهورية تباعًا، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه تم تدريب الفرق الطبية التي ستعمل بالمرحلة الأولى لـ"عيادات المرأة الآمنة" على تقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي، والإسعافات الأولية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تدريب الفرق على تقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف.

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق، أن الفرق التي تم تدريبها ستقوم بنقل تلك التدريبات للعاملين بمنشآت الرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات على تقديم التوعية للسيدات أثناء الزيارات المنزلية، وتعريفهن بأهمية التردد على تلك العيادات والاستفادة من خدمات الدعم الصحي والإرشاد النفسي، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.

وأكد "عبدالرازق" أن "عيادات المرأة الأمنة" تساهم في توفير مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة، مؤكدًا الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادة، فضلاً عن تفعيل نظم الإحالة إلى الجهات الشريكة الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

ويتضمن البرنامج التدريبي عقد عدد من المحاضرات النظرية، على مدار 3 أيام، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للتدريب العملي على تقديم خدمات الإرشاد النفسي والمشورة، وأساليب الاكتشاف المبكر للحالات المعرضة للعنف من السيدات المترددات على منشآت الرعاية الصحية الأساسية، وتقديم الدعم لهن.