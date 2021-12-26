"الرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم والطفل" ندوة توعوية بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية المريض جامعة المنوفية بالتعاون مع معهد الكبد القومى ندوة توعوية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور إيناس قاسم عميد كلية التمريض والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد، تحت عنوان ( الرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم والطفل).

تناولت الندوة الرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم والطفل، وأشار المحاضرين فى الندوة إلى أنها تحفز نمو الطفل وتقيه من الأمراض وتمده بكافة العناصر التى يحتاجها لأنها مرحلة مهمة بالنسبة لصحة الأم والطفل، حيث إنها تساعد على تعزيز جهاز المناعة للطفل، بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة والمتعددة للرضاعة الطبيعية، حيث إن حليب الأم هو المصدر الأول والوحيد لتغذية الطفل فى الأشهر الأولى من عمره.

وأكدت الندوة أن الرضاعة الطبيعية تساعد على تحسين آداء الجهاز الهضمى للطفل الرضيع، لأن حليب الأم يحتوى على الأنسولين والكورتيزول، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية، والتى لها دور كبير فى تطور الجهاز الهضمى للطفل، مما يحد من الإصابة بالالتهابات المختلفة بالجهاز الهضمي، والتقليل من حالات الإمساك والإسهال والاضطرابات المختلفة التى يواجهها الطفل أثناء مرحلة نموه فى الأشهر الأولى من عمره.

كما أن الرضاعة الطبيعية تساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة، فى مرحلة الطفولة وباقى مراحل العمر إلى جانب الحماية من الأمراض المناعية مثل أمراض الحساسية المختلفة ومرض الربو و لها دور كبير فى تطور دماغ الطفل، وزيادة نسبة ذكاء الأطفال مقارنة بالرضاعة الصناعية وتطور الأجهزة السمعية والبصرية عند الأطفال.

وأضاف المحاضرون فى الندوة أن الرضاعة الطبيعية هامة للأم أيضا لأن الرضاعة الطبيعية تساعد على إفراز هرمون الأوكسيتوسين، والذى يعيد الرحم إلى وضعه الطبيعى ويسهم فى الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الرحم و تساعد على التقليل من حالات الإكتئاب والتوتر والقلق التى تمر بها الأم بعد مرحلة الحمل ومروراً بمرحلة الرضاعة إلى جانب المساعدة على التقليل من الوزن الزائد الذى اكتستبته المرأة أثناء فترة الحمل، لأن الرضاعة الطبيعية تساعد على زيادة معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية.

الندوة تحت إشراف الدكتورة سناء مصطفى سعفان وكيل كليه التمريض لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور نرمين إحسان وكيل معهد الكبد لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.