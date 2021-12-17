6 جلسات و23 محاضرة فى ثانى أيام المؤتمر الدولى الرابع لعلاج الأورام بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

ناقش المؤتمر الدولي الرابع لعلاج الأورام بكلية طب جامعة المنوفية في يومه الثاني 23 محاضرة علمية متنوعة في علاج الأورام من خلال 6 جلسات علمية.

وأشار الدكتور محمد أبوالفتوح أستاذ علاج الأورام والطب النووي ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر ناقش من خلال الجلسات اليوم أورام الدم والغدد اللمفاوية، حيث تناولت الجلسات الجديد في علاج الميلوما المتعددة وعلاج أورام الغدد الليمفاوية الهودجكن وغير الهودجكن.

وأضاف أن جلسة أورام النساء ناقشت الجديد في علاج أورام عنق الرحم المرتجع وأورام الرحم عامة، والجديد في علاج أورام المبيض إلى جانب الجديد في علاج أورام الثدي في المرحلة الرابعة، والاجتماع متعدد التخصصات في علاج أورام الكبد ويشمل عدة تخصصات، علاج أورام وجراحة الكبد والأشعة التداخلية ودورها في العلاج والعلاج الإشعاعي.

وتناولت الجلسة دور كل تخصص تفعيل العمل الجماعي بين التخصصات الطبيه المختلفه لتحقيق أفضل نتائج علاج أورام الكبد وأشار الدكتور أحمد جمال أستاذ جراحة المسالك بكلية طب المنوفية وعميد الكلية الأسبق أن الجلسة ناقشت الجديد في علاج أورام الجهاز البولي والجديد في علاج أورام البروستاتا والمثانه البوليه وأورام الكلى ومستقبل علاج أورام الجهاز البولي عند الرجال والأدوية الحديثة في العالم لعلاج الأورام المتقدمة ونتائج هذه الأدوية.

كما تناولت المحاضرات العلاج المناعي في أورام المثانة وأشارت الدكتورة هاجر عبد المجيد أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية إلى أنه تم خلال جلسات المؤتمر عقد جلسه علميه برئاسه الدكتور حمدي عبد العظيم مع نخبة من أساتذة الجراحة والاشعة وعلم الباثولوجي لمناقشه أفضل الطرق لعلاج مرض أورام الثدي وذلك ضمن العمل بنظام الفريق المتعدد التخصصات وفقا للتوجه الجديد ضمن المبادره الرئاسية لعلاج أورام الثدي للسيدات لتقديم افضل نتائج ممكنه.

وأوضحت أنه تم مناقشة العديد من احدث العقارات في علاج الأورام والتي يتم توفيرها حاليا ضمن المبادره الرئاسيه او التامين الصحي و نفقه الدوله يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم و الطلاب ، والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، يأتي المؤتمر تحت عنوان الرابط بين التعليم والتدريب والمستجدات والآفاق المستقبليه في علاج الاورام.