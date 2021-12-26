اليوم السابع
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الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية خلال تفقده مشروعات الاستصلاح بتوشكى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:04 م
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية خلال تفقده مشروعات الاستصلاح بتوشكى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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التقط الرئيس عبد الفتاح السيسى صورة تذكارية جماعية، خلال تفقده الأراضى المستصلحة بمشروع توشكى. 
 
ويعد مشروع "توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليحيا المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.
 
وبعد هذا الاهتمام الرئاسى، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع الذى دشن فى 9 يناير 1997 لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5 % إلى 25 % من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، وتم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

توشكى

مشروع توشكى

مصر

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