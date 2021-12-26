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الرئيس السيسي: مشروع توشكى يوفر حياة كاملة لما يقرب من نصف مليون أسرة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:26 م
الرئيس السيسي: مشروع توشكى يوفر حياة كاملة لما يقرب من نصف مليون أسرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الراحل على مشروع توشكى، قائلا: "كان عنده رؤية لمشروع توشكى". 
 
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في توشكى: "كل الشكر كل القائمين على العمل.. الشكر والتقدير والتحية والتقدير الدكتور الجنزروى كان عنده رؤية ونستفيد 700-800 ألف فدان.. وده رقم مش بسيط.. ومشروع زى ده علشان تعمله وتعمل فيه المطلوب.. فيه 400 ألف أسرة.. وحياة كاملة.. والزراعة هنا والأعمال المرتبطة.. مثل أعمال الصيانة.. وكل ده عمالة.. يستوعب 400-500 ألف أسرة وبنتكلم عن مليون واتنين.

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

توشكى

مشروع توشكى

مصر

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