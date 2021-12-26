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الرئيس السيسي: العمل فى مشروع توشكى خاضع للمصلحة القومية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:08 م
الرئيس السيسي: العمل فى مشروع توشكى خاضع للمصلحة القومية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع توشكى، قائلا: "أول ما فكرنا نراجع في توشكى.. كان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها.. وتحدثنا عن هل أن توشكى ممكن ولا الكلام مش متكامل عندنا.. 60 % من الأرض في توشكى قابلة للزراعة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في توشكى: "دى الأرض اللى كانت متاحة وقبل كده كانت أرض الوادى وأرض الدلتا.. نسبة الصلاحية في توشكى 60 % وتكلفة الاستثمارات كبيرة.. لما تيجى تعمل استثمارات 100 % من الأرض غير لما تعمل 60 % صالحة من الأرض.. لكن الخيار هنا الأمن القومى والمصلحة القومية.. انا مش هقدر اطلب من مستثمر يراعى المصلحة القومية".
 
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

توشكى

مشروع توشكى

مصر

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