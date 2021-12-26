الرئيس السيسى يعيد الحياة لأكبر مشروع زراعى.. تعرف على "توشكى الخير"

أسوان – عبد الله صلاح

يعد "توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع الذى يقع جنوب أسوان.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 12 معلومة عن المشروع، تعرف عليها:

1تم تدشينه فى 9 يناير عام 1997.

2. الهدف من تدشينه استصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة.

3. المشروع فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية.

4. تم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع.

5. مشروع توشكى مستقبل مصر للاستثمار الزراعى فى الخير والنماء، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة فى الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضى زراعية جاهزة للاستغلال الأمثل.

6. المشروع يحقق طموحات الشباب فى توفير فرص عمل حقيقية لهم، خاصة أنه تم تنفيذه بغرض استصلاح واستزراع وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

7. قامت وزارة الرى بإنشاء البنية القومية للمشروع على مساحة 350 ألف فدان.

8. الرئيس السيسى أولى اهتماماً كبيراً بالمشروع وعادت الحياة مرة أخرى له.

9. تم وضع المشروع ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4.5 مليون فدان.

10. يعد توشكى أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة.

11. يهدف المشروع استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى.

12. يتم ذلك من خلال تخصيص الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة.



الرئيس السيسى يزور مشروع توشكى (4)



حصاد القمح فى توشكى



قناة الشيخ زايد



مراعى توشكى



مزارع



مشروعات الدواجن بتوشكى



نظم الرى فى مشروع توشكى



أراضى توشكى (1)



أراضى توشكى (2)



أراضى توشكى (3)



أراضى توشكى (4)



الرئيس السيسى يزور مشروع توشكى (1)



الرئيس السيسى يزور مشروع توشكى (2)