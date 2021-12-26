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الرئيس الأمريكي جو بايدن ينعي رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا.. صورة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:03 م
الرئيس الأمريكي جو بايدن ينعي رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا.. صورة ديزموند توتو
كتب آسر أحمد

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حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، على توجيه رسالة نعي في الراحل ديزموند توتو، رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا، والحاصل على جائزة نوبل للسلام، والذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ90 عاما، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً: "اليوم، نشعر بالحزن عندما علمنا بوفاة خادم حقيقي لله وللناس".

وأضاف بايدن في التغريدة: "ديزموند توتو رئيس أساقفة جنوب إفريقيا، نرسل أعمق تعازينا لشعب جنوب أفريقيا الذي يشعر بالحزن على هذه الخسارة الفادحة".

تغريدة جو بايدن
تغريدة جو بايدن
 
توفى الأسقف ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام والذى ساعد فى إنهاء الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا، عن 90 عاما، وتأكد خبر وفاته فى بيان صادر عن الرئيس سيريل رامافوزا.

وقال رامافوزا، إن وفاة توتو تعتبر بمثابة "فصل آخر من الفجيعة فى وداع أمتنا لجيل من الجنوب أفريقيين المتميزين الذين ورّثونا جنوب أفريقيا محررة".


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جنوب افريقيا

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وفاة ديزموند توتو

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