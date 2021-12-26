الحبس سنة لنجار بسبب حيازته سلاحا ناريا وطلقات بمركز الحسينية فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، نجارا لحيازته سلاحا ناريا وطلقات لذات العيار بدائرة مركز شرطة الحسينية، بالحبس سنة واحدة، صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، هيثم الضوى، ومدحت سالم، وأمانة سر نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 1103 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ الحسينية، ليوم 2 سبتمبر 2018، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد ع ع، 21 سنة، نجار، مقيم بقرية سعود البحرية مركز الحسينية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة إحراز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) و3 طلقات لذات العيار.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.