اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لـ"إستورجي" حاز مواد مخدرة وسلاحا ناريا بالشرقية

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:27 م
المشدد 5 سنوات لـ"إستورجي" حاز مواد مخدرة وسلاحا ناريا بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وطارق أحمد الحلوانى، وباسم يسري جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة أستورجي بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته بحيازة جوهر الهيروين والحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
 
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط "ح . ال . ع" 30 عاما ويعمل استورجي ومقيم بإحدى قرى المركز، وبحوزته جوهر الهيروين والحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقات لذات العيار.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

استروجى

مواد مخدرة سلاح نارى

جنايات الزقازيق

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