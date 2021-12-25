المشدد 5 سنوات لـ"إستورجي" حاز مواد مخدرة وسلاحا ناريا بالشرقية

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط "ح . ال . ع" 30 عاما ويعمل استورجي ومقيم بإحدى قرى المركز، وبحوزته جوهر الهيروين والحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.