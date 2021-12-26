التحطيب والتراث الشعبي الصعيدي عروض مميزة بالمهرجان القومى بالأقصر.. ألبوم صور

الأقصر – أحمد مرعى

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فى تقديم فعاليات المهرجان القومى للتحطيب فى دورته الحادية عشر، والذى يترأسه الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويستمر حتى 27 ديسمبر الجارى بمحافظة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، بناء على توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالحفاظ على الموروث الشعبى والهوية المصرية، حيث تقام الدورة 11 منه بمشاركة 33 لاعبا و7 فرق هى "بنى سويف، المنيا، قنا، ملوي، أسيوط، الاقصر، سوهاج" للفنون الشعبية، إلى جانب فرقة الاقصر للآلات الشعبية، وفرقة النيل للموسيقى والغناء، ونخبة من شيوخ اللعبة.

وفى هذا الصدد استقبلت ساحة قرية حسن فتحى بمدينة القرنة عروض سامر التحطيب بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء، كما قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى منها "البنات، الفرح الفلاحى، ما عروسة إلا أنا، مصر الحبيبة غناء جماعي"، بينما قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عروضها الاستعراضية المعبرة عن تراثها ومنها "نخل عالى، سامر التحطيب، الآلاتيه، شعبية حبيت بلدى، الخسوف"، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للتحطيب والذى يقام برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وذلك بتصميم وتدريب سيد تونى، غناء عبد الرحمن أحمد، بجانب تقديم فرقة قنا للفنون الشعبية تابلوه الفرح "القناوى" من التراث القنائى القديم، تصميم وتدريب أحمد فؤاد.

كما تم تنظيم عدد من العروض الفنية فىقصور الثقافة التى تستضيف المهرجان، حيث أنه على مسرح قصر ثقافة الاقصر، قدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية أغانيها المعبرة عن التراث الشعبي، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراضات "التحطيب، الكف" بقيادة أحمد عبدالرازق، وإستمرارا للفن الصعيدي قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية رقصات "أمانة يا مراكبي، العصايا، الشعبيات، السحجه، التحطيب" بقيادة أسامة الملواني، وبقصر ثقافة حوض الرمال قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية عروضها المتميزة ومنها "الآلات الشعبية، السحجة، الصعيدي"، بينما أدت فرقة سوهاج للفنون الشعبية رقصات التراث الشعبي وهي "الربابة، الخلخال، التحطيب" تدريب محمد الرز.

ويعود المهرجان للفنان عبد الرحمن الشافعى، وتقيمه قصور الثقافة سنويا بساحة أبي الحجاج الأقصرى، ويشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من السائحين وأهل الأقصر، والتحطيب "اللعب بالعصي" فن من الفنون المصرية المستمدة من الأصول المصرية القديمة ونشر قدماء المصريين صور هذا الفن على جدران معابدهم، وكانت مصر نجحت في تسجيل التحطيب على قائمة التراث الثقافي غير المادي في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 2016.



فرق-التحطيب-تبهر-الجمهور-الأقصرى



عروض-متنوعة-للتنورة-بالمهرجان



عروض-فرق-التحطيب-فى-قصر-المدامود



عروض-المهرجان-بقصر-ثقافة-الأقصر



عروض-الربابة-ضمن-المهرجان-بالأقصر



عروض-التحطيب-مستمرة-صباحاً-ومساءاً



عروض-التحطيب-بقرية-حسن-فتحى



عروض-التحطيب-بالمهرجان



عرض-العروسة-خلال-ليالي-مهرجان-التحطيب



عرض-العروسان-فى-قصر-ثقافة-الأقصر



رقصات-الفرق-داخل-قصر-ثقافة-الأقصر



رقصات-الفرق-داخل-قرية-حسن-فتحى



حضور-كبير-لمهرجان-التحطيب-بالاقصر



جانب-من-فعاليات-مهرجان-التحطيب



جانب-من-عروض-التحطيب-بالأقصر



جانب-من-الفعاليات-داخل-قصور-ثقافة-الأقصر



الفرق-تبهر-الجمهور-فى-قصر-ثقافة-الأقصر



الفرق-الشعبية-للتحطيب-خلال-المهرجان



الفرق-الشعبية-فى-قصر-ثقافة-الأقصر



الفرق-الشعبية-داخل-قصر-ثقافة-الأقصر



الفرق-الشعبية-خلال-عروض-التحطيب



العروض-فى-قصر-ثقافة-المدامود



العروض-فى-قصر-ثقافة-الأقصر



العروض-الشعبية-بقصور-الثقافة



التنورة-خلال-عروض-الفرق-بالمهرجان



التحطيب-داخل-قصر-ثقافة-الأقصر



الأهالى-يحضرون-ليالي-مهرجان-التحطيب



الأطفال-يحضرون-فعاليات-المهرجان-بالقصور



مهرجان-التحطيب-في-قصر-ثقافة-الأقصر



مهرجان-التحطيب-داخل-قرية-حسن-فتحى



ليالي-فنية-شعبية-خلال-المهرجان



ليالي-المهرجان-بقصور-ثقافة-الأقصر



لعبة-التحطيب-داخل-قرية-حسن-فتحى



قصر-ثقافة-الأقصر-يستضيف-فعاليات-المهرجان



قرية-حسن-فتحى-تستضيف-مهرجان-التحطيب



قرية-حسن-فتحى-تستضيف-فعاليات-المهرجان



فعاليات-مهرجان-التحطيب-فى-حسن-فتحى



فعاليات-مهرجان-التحطيب-بالاقصر



فرق-الفنون-الشعبية-خلال-المهرجان