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البيئة: 120 رئيس جمهورية و30 ألف مشارك بمؤتمر تغير المناخ بمصر العام المقبل

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:14 م
البيئة: 120 رئيس جمهورية و30 ألف مشارك بمؤتمر تغير المناخ بمصر العام المقبل وزيرة البيئة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

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كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لقمة التغيرات المناخية العام المقبل 2022 سيزور مدينة شرم الشيخ المزمع انعقاد المؤتمر فيها أكثر من 30 ألف مشارك و120 رئيس جمهورية لمدة أسابيع، وهذا سيحدث زخما لمكانة مصر عالميا، يضاف لجهودها خلال السنوات الماضية.

وأوضحت وزيرة البيئة، اليوم الأحد، خلال لقائها مع الإعلامى محمد الباز فى برنامج آخر النهار المذاع حاليا على قناة النهار، أنه قبل مؤتمر جلاسجو، زارت مصر بعثة من سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة اتفاق الدولة المضيفة، فوجدت فرق مشكل من كل الوزراء المعنيين يعى أهمية الملف ويفهمه، وخلال جلاسجو لأول مرة يكون هناك جناح مصرى يعرض فيه 30 مشروعا قوميا للتصدى للتغيرات المناخية وكل هذا دلائل على كيفية القيادة لهذا الملف، إضافة لمشاركة 8 وزارات تقريبا موجودين فى جلاسجو على أوقات مختلفة، على مدار فعاليات المؤتمر وكان هذا تمثيلا مشرفا.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الفترة المقبلة تحتاج لحملة وطنية لإحداث زخم للمواطن عن ملف تغير المناخ ومدى أهمية استضافة مصر لهذا الحدث، وأهميته الدولية مشددة على ضرورة إلا يمر هذا المؤتمر دون أحداث هذا الزخم للمواطن لرفع وعيه بأهمية القضية وأن يكون شريكا فاعلا فى الحفاظ على البيئة.


البيئة

وزيرة البيئة

برنامج اخر النهار

التغيرات المناخية

المشاركون بمؤتمر تغير المناخ

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