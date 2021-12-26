البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 11882 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2091 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 14130 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 4698 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3256 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 3972 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) لعدد 440.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 396.2 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 13 ألف سهم، 1.98 مليون سهم، 5.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 6500 سهم، 1.2 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أكتوبر فارما، جدوى للتنمية الصناعية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 27 ألف سهم، 7379 سهم، 9.3 ألف سهم، 2480 سهم، 397 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، تنمية للاستثمار العقاري، مصر للفنادق 1000 سهم، 150 ألف سهم، 6647 سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي-إنكوليس، بيع المساهمين مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، بنك الاستثمار القومي حصص بالشركة، وباعت الأولى عدد 451.1 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 18.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 8.81% إلى 6.55%، وباعت الثانية 389.6 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 15.97 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.60% إلى 5.66%، وباعت الثالثة 368.9 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 15.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.2% إلى 5.36%.

أعلنت شركتا الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى عدد 20 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.94% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثانية عدد 820 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.04% من أسهم رأس المال.

في سياق منفصل قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إن هناك نزاع قضائي بين الشركة وشركة القناة للموانئ بخصوص تأخير تنفيذ مشروع تعميق رصيف 96 لمدة 4 سنوات، وسوف تحال إلى اللجان الحكومية لفض المنازعات بوزارة العدل للتسوية، منوهةً إلى أن الشركة تطالب بما فاتها من كسب مبلغ وقدره 32.6 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة ام ام للصناعة والتجارة العالمية، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في زيادة رأس مال شركة بساطة المالية القابضة، والتي تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية بمبلغ 25 مليون جنيه لتصبح حد المساهمة مبلغ 95 مليون جنيه بدلًا من 70 مليون جنيه، منوهةً إلى أن حصة إم تي أي تبلغ حوالي 49.9% من شركة بساطة المالية.