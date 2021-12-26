البحيرة 2021.. الرئيس السيسى يفتتح المستشفى العسكرى بدمنهور بـ 326 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل فى جميع المجالات وكافة مناحى الحياة، مشيرا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوي.

وتم خلال العامين الماضيين وبدعم وتوجيهات الرئيس الذى يولى المحافظة اهتماما كبيرا ودعما متكامل لا ينقطع تنفيذ 3528 مشروع على أرض المحافظة فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

وأشار إلى انه كان لمشروعات قطاع الصحة النصيب الأوفر من تلك المشروعات حيث تم تنفيذ 55 مشروع بتكلفة إجمالية 2,6 مليار جنيه تم الإنتهاء من 41 مشروع بتكلفة 1.6 مليار جنيه وجارى العمل بعدد 14 مشروع بتكلفة مليار جنيه وذلك بخلاف المستشفى العسكرى ومستشفى كوم حمادة المركزى الجديد بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه والذى يضاهى أحدث المستشفيات الدولية والمقام وفق أفضل النظم العالمية، كما أنه قد تم تنفيذ 6 مبادرات رئاسية أستهدفت 4 مليون مستفيد، بالإضافة إلى 1.2 مليون مستفيد علاج على نفقة الدولة بقيمة 681 مليون جنيه.

كما أشار محافظ البحيرة إلى أن عام 2021 شهد فى فبراير الماضى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس المستشفى العسكرى بدمنهور، والمستشفى تعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة تم تشييدها وفقا لأحدث الأنظمة العلاجية والعالمية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وتشمل تخصصات دقيقة فى جميع الأقسام.

وتعد المستشفى العسكرى بدمنهور هى الأولى من نوعها بمحافظة البحيرة فى هذا المجال كما تعد إضافة ونقلة نوعية كبيرة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة وإضافة جديدة للمنظومة الطبية على أرض البحيرة.

والمستشفى مقامة على مساحة 4,5 فدان بطاقة 118 سريرا بتكلفة 326 مليون جنيه ويتكون من دور أرضى وأول ودور متكرر وتضم المدخل الرئيسى والطوارىء وصالات الاستقبال والبهو الرئيسى وقسم الطوارىء وقسم الغسيل الكلوى وجناح العمليات وغرفة عمليات والطوارئ وقسم المناظير والإفاقة وجناح الرعاية المركزة وغرف للولادة وجناح للحضانات وغرفة حديثى الولادة و4 اجنحة إقامة و34 غرفة إقامة مزدوجة وقسم للعلاج الطبيعى وصالة تاهيل بدنى وقسم للاشعة وقسم المعامل وقاعة المؤتمرات و8 مصعد كهربائى ( 2 للاسرة و6 افراد ) والمطبخ والمغسلة والعيادات والمسجد.