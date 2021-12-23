حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بجميع التخصصات وتوزيع ملابس وبطاطين بالبحيرة

فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة ، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قامت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير ووحدة السكان بالديوان العام ومديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي ، بتنظيم قافله طبية بقرية زاوية سالم حيث تم خلال القافلة تقديم العديد من الخدمات لأهالي القرية ومنها :-



توقيع الكشف الطبى على عدد 540 حالة فى التخصصات التالية" أطفال 150 حالة - أمراض مزمنة 100 - قلب وصدر 50 حالة - النساء والتوليد 75 حالة - الباطنة 70 حالة - تنظيم الأسرة 55 حالة - معمل تحاليل 40 حالة".



كما تم توزيع مساعدات اجتماعية بطاطين وملابس لعدد 500 فرد.





اعمال القافلة الطبية



القوافل الطبية



توزيع بطاطين



جانب من الحدث



جانب من القافلة الطبية



حياة كريمة بالبحيرة



حياة كريمة



قافلة البحيرة الطبية



قافلة طبية



