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"الأعلى للجامعات" يعقد اجتماعاً اليوم لإعلان تفاصيل امتحانات التيرم الأول

الأحد، 26 ديسمبر 2021 07:00 ص
"الأعلى للجامعات" يعقد اجتماعاً اليوم لإعلان تفاصيل امتحانات التيرم الأول وزاره التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يعقد  المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى اليوم الأحد، اجتماعا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لمناقشة استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الأول وجاهزية الامتحانات وآليات الوقاية من كورونا خلال تنظيم الامتحانات.
 
ويعقد الاجتماع اليوم بمدينة زويل، بحضور رؤساء الجامعات وذلك بعد أن تم  تأجيل الاجتماع يوم الخميس الماضى  بسبب ارتباط وزير التعليم العالى بحضور اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وكانت عدد من الجامعات أعلنت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول من حيث تجهيز قاعات الامتحانات وكذلك اعلان الجداول وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال ماراثون الاختبارات.
 
 
 

اخبار مصر

امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأعلى للجامعات

التعليم العالى

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