الأعلى للجامعات يناقش تطوير مهارات هيئة التدريس على التكنولوجية الرقمية

استضافت جامعة حلوان اجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة حلوان والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أحمد مصطفى السيد سليمان مدير التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومسئول شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC) بجامعة حلوان، وذلك بحضور مديري التدريب بالجامعات المصرية والمؤسسات المشاركة في تفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي *Fundamentals of Digital Transformation Certificate (FDTC)*

وشارك فى الحضور من المجلس الأعلى للجامعات كل من: الدكتور رامي إسكندر نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، و من جامعة حلوان: الدكتورة منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة حلوان، والدكتور أحمد مصطفى السيد سليمان مدير التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومسئول شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC) بجامعة حلوان.

أكد الدكتور ممدوح مهدي أن تكنولوجيا المعلومات أحدثت ثورة في أساليب التعليم التقليدية، حيث أصبح القطاع التعليمي يستخدم تكنولوجيا المعلومات من أجل الحصول على طرق تعليمية أكثر تفاعلية وعملية، وكذلك نشر التعليم التفاعلي عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للمتعلمين.

افتتحت الإجتماع الدكتورة منى فؤاد عطية مؤكدة على أهمية التحول الرقمي ووضع السياسات التنفيذية للتدريب التي تساهم في توسيع قاعدة التدريب بالجامعات ووضع ضوابط اختيار المدربين وأيضاً تطوير مهارات طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس التكنولوجية والرقمية وتطوير المحتوى التعليمي المقدم مما ينعكس بدوره على مواكبة التطور العالمي.

كما تضمن الاجتماع تسليم شهادات اعتماد مراكز التدريب بالجامعات والمؤسسات المشاركة ، وعرض رؤية مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية في إجراءات العملية التدريبية وآليات وإجراءات الحصول على شهادة FDTC، بالإضافة إلى عرض موقف التدريب بالجامعات المصرية حتى ديسمبر 2021 ، والتدريب على برامج شهادة ال FDTC ، ودورات تدريب المدربين TOT ، وتقييم مراكز التدريب المعتمدة بالجامعات المصرية، ووضع اقتراحات للمرحلة المقبلة.