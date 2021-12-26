اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تنظم ندوة حول تغير المناخ وانعكاساته على مصر

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ندوة حول تغير المناخ وانعكاساته على مصر وذلك اليوم الأحد، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس جمعية خريجى جامعة القاهرة والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ود.هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس الجمعية، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد الكلية.

وكان الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، قال إن الندوة تأتي في ضوء التماشي مع التوجهات المصرية، خاصة فيما يتعلق باستضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية COP27 "قمة المناخ 2022" ممثلًا عن القارة الأفريقة.

وأكد، إن هذه الندوة تأتي إنطلاقًا من حرص الكلية على التفاعل مع كافة القضايا والملفات المطروحة وفق أجندة واستراتيجية مصر 2030، مؤكدًا ان استضافة مصر لقمة المناخ يمثل تقديرًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًّا وعالميًا، كما أكد أن مصر استضافت ونظمت العديد من الفعاليات الدولية والعالمية خلال السنوات الأخيرة، وهذا الحدث المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022 سيتمخض عنه مجموعة من المخرجات والتوصيات ستكون أكثر قدرة على التأثير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة لحماية المناخ.