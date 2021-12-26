افتتحها الرئيس السيسي.. مباشر من وحدة صحة الأسرة بالمراشدة فى قنا.. لايف وصور

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشر من وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة التي افتتحها الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، عقب زيارته التفقدية للقرية.

وتفقد الرئيس السيسي وحدة صحة الأسرة التابعة للمشروع الأوربي بالإضافة إلى نقطة إسعاف المراشدة التي تخدم أبناء القرية والقري المجاورة.

وتفقد الرئيس السيسي مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها “مركز تكنولوجي، شهر عقاري، مكتب التموين، مكتب التضامن الاجتماعي، الأحوال المدنية، وحدة محلية، مجلس محلي مكتب بريد، استراحة للمواطنين“، وقد تم إنشاءه على مساحة 420، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنية.

وتفقد الرئيس مجمع الخدمات الزراعية والذي يتكون من “وحدة زراعية، وحدة بيطرية، مكتب إرشاد زراعي، مركز تجميع ألبان“ حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيه.