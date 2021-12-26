اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 06:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتحها الرئيس السيسي.. مباشر من وحدة صحة الأسرة بالمراشدة فى قنا.. لايف وصور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:24 م
افتتحها الرئيس السيسي.. مباشر من وحدة صحة الأسرة بالمراشدة فى قنا.. لايف وصور وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشر من وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة التي افتتحها الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، عقب زيارته التفقدية للقرية. 

وتفقد الرئيس السيسي وحدة صحة الأسرة التابعة للمشروع الأوربي بالإضافة إلى نقطة إسعاف المراشدة  التي تخدم أبناء القرية والقري المجاورة. 
 
وتفقد الرئيس السيسي مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها “مركز تكنولوجي، شهر عقاري، مكتب التموين، مكتب التضامن الاجتماعي، الأحوال المدنية، وحدة محلية، مجلس محلي مكتب بريد، استراحة للمواطنين“، وقد تم إنشاءه على مساحة 420، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنية. 
 
 
وتفقد الرئيس مجمع الخدمات الزراعية والذي يتكون من “وحدة زراعية، وحدة بيطرية، مكتب إرشاد زراعي، مركز تجميع ألبان“ حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيه.
 
 
وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة (1)
وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة (1)

وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة (2)
وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة (2)

وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة (3)
وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة (3)

وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة (4)
وحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة (4)
 

الرئيس السيسي

حياة كريمه

قرية المراشدة

اخبار مصر

السيسى

اخبار قنا

قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أرض الخير زارها الرئيس مرتين.. مباشر من مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:56 م

المراشدة اليوم فى عيد.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع خدمات حكومية وعددا من المشروعات بالقرية.. افتتاح أول مكتبة لمبادرة حياة كريمة فى قرى الصعيد.. والأهالي: الحلم تحول إلى حقيقة.. صور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:30 م

الحاج حمام ابن قرية المراشدة: "عايشين فى فرح بسبب مشروعات الرئيس السيسي"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:53 ص

الرئيس السيسى كان هنا.. بث مباشر من مجمع خدمات المواطنين فى المراشدة بقنا

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة