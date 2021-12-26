اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح مؤتمر البحوث التطبيقية الرابع بجامعة قناة السويس غدا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:07 م
افتتاح مؤتمر البحوث التطبيقية الرابع بجامعة قناة السويس غدا الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق غدا الاثنين الموافق 27 ديسمبر فاعليات مؤتمر البحوث التطبيقية الرابع (رسالتك فى 5 دقائق) برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة حريصة على تشجيع الباحثين نشر ثقافة البحوث التطبيقية لربطها بمشكلات المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، التجارية، السياحية، الصحية، التعليمية، وإتاحة تسويق نتائج رسائلهم بالماجستير والدكتوراه.

 

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن الجامعة تعد بيت الخبرة والاستشارات للبحوث بكوكبة من العلماء في مجال التعليم والطاقة والاستثمار، فإن لغة الاستثمار فى البحث العلمى هو الوسيلة لتنمية المشروعات.

 

وتضم فاعليات المؤتمر جلسة افتتاحية ثم الصالون العلمى بعنوان " Era of digitalization "  ثم تقديم عروض القطاع الطبى ، قطاع العلوم الإنسانية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الهندسية .

14492e5e-a91d-4c12-99d6-9b322e4a8f5d
 
b6473397-e96e-4399-beb1-f7b3d1242e29

 


مؤتمر البحوث التطبيقية الرابع

جامعة قناة السويس

التكنولوجيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة