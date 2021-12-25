اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 04:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

هل الإفراط فى السكر المضاف يسبب التهابات بالجسم؟ دراسة توضح

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:00 ص
هل الإفراط فى السكر المضاف يسبب التهابات بالجسم؟ دراسة توضح السكر يسبب التهاب بالجسم
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الالتهاب هو جزء من عملية الشفاء الطبيعية للجسم، أثناء الإصابة أو العدوى يطلق الجسم مواد كيميائية للمساعدة في حمايته ومحاربة أي كائنات ضارة، وهذا يمكن أن يسبب الاحمرار والدفء والتورم، ولكن وفقا لتقرير موقع " healthline"، هناك بعض الأطعمة ، مثل السكر ، يمكن أن تسبب أيضًا التهابًا في الجسم ، وهو أمر طبيعي.

ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من الأطعمة الالتهابية قد يسبب التهابًا مزمنًا منخفض الدرجة، ويمكن أن يسبب هذا مشاكل صحية خطيرة ، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والحساسية.

يرتبط الكثير من السكر المضاف بالالتهابات
 

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف يؤدي إلى السمنة ومقاومة الأنسولين وزيادة نفاذية الأمعاء والالتهابات منخفضة الدرجة، وتؤكد الدراسات البشرية الارتباط بين السكر المضاف وعلامات الالتهاب العالية.

وجدت دراسة أجريت على 29 شخصًا بصحة جيدة أن استهلاك 40 جرامًا فقط من السكر المضاف من علبة واحدة فقط بسعة 375 مل من الصودا يوميًا، أدى إلى زيادة علامات الالتهاب ومقاومة الأنسولين وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ويميل هؤلاء الأشخاص إلى اكتساب المزيد من الوزن أيضًا

وجدت دراسة أخرى أجريت على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة أن تناول علبة واحدة من الصودا العادية يوميًا لمدة 6 أشهر أدى إلى زيادة مستويات حمض اليوريك، وهو محفز للالتهابات ومقاومة الأنسولين، وكان الأشخاص الذين شربوا صودا الدايت أو الحليب أو الماء لم يكن لديهم زيادة في مستويات حمض اليوريك .

يمكن أن يؤدي شرب المشروبات السكرية إلى ارتفاع مستويات الالتهاب، علاوة على ذلك ، يمكن أن يستمر هذا التأثير لفترة طويلة من الوقت.

 


السكر يسبب التهاب بالجسم

ارتباط السكر بالالتهاب

ارتفاع مستويات الالتهاب

مستويات حمض اليوريك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طرق التعايش والسيطرة على مرض السكر

الإثنين، 31 مايو 2021 07:00 ص

5 طرق لتنظيم مستويات السكر فى الدم أثناء الطقس الحار

السبت، 29 مايو 2021 05:00 م

هل الإفراط في تناول السكر يضر بصحة القلب؟

الإثنين، 24 مايو 2021 11:00 ص

احذر.. الكثير من السكر والدهون في طعامك يضعف المناعة

الإثنين، 24 مايو 2021 06:00 ص

10 نصائح صحية لتقوية مناعة الجسم ضد كورونا.. أهمها تقليل الملح والسكر

الجمعة، 21 مايو 2021 06:00 م

أخطاء يرتكبها مريض السكر تفقده السيطرة على مستوياته.. إنفوجراف

الجمعة، 21 مايو 2021 02:25 م

أعراض تشير لإصابتك بمرض السكر.. أبرزها العطش الشديد ووخز القدمين

الجمعة، 21 مايو 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة