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احتفال كنائس إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.. صور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:02 م
احتفال كنائس إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.. صور احتفال إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك
كتب ــ محمد الأحمدى

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ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أنه تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، احتفل أطفال كنائس الإيبارشية، بعيد الميلاد المجيد، وبداية العام الجديد، وذلك خلال نشاط التربية الدينية، حيث احتفلت كنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط، بقيادة الأب القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة مع خدام التربية الكنسية، ببداية العام الجديد، وعيد الميلاد المجيد. 
 
وتضمن اليوم الترانيم الروحية، وفيلم تسجيلي حول ميلاد السيد المسيح. وفي نهاية الحفل، تم توزيع الهدايا التذكارية على الحاضرين.
 
وبقيادة الأب يوحنا صموئيل، راعي كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس، احتفلت الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، مع أطفال التربية الدينية، حيث احتوى اليوم على الترانيم الروحية، وعروض الأطفال، وانتهى الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية.
 
وفي سياق متصل، احتفلت كنيسة السيدة العذراء بالحواصلية، بقيادة الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة، بعيد الميلاد المجيد، وبداية العام الجديد، مع أطفال التربية الدينية بالكنيسة. تضمن الاحتفال الترانيم الروحية، والعروض المسرحية، كما تم توزيع الهدايا على الحاضرين.
 
ونظمت كنيسة العائلة المقدسة احتفالًا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبداية العام الجديد، بقيادة الأب بطرس يعقوب، بمشاركة أطفال التربية الدينية، حيث تضمن اليوم العديد من الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية.
 
وبقيادة الأب بولس نصيف، مسئول مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا، احتفلت خدمة يسوع الحياه الأفضل للصم، بعيد الميلاد المجيد، وبداية العام الجديد. بدأ اليوم بالقداس الإلهي مع الأب بولس نصيف، مرشد الخدمة، كما تضمن اليوم أيضًا الألعاب الترفيهية، وتوزيع الهدايا التذكارية، والتقاط الصور الختامية.
 
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