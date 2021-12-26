اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية توضح تفاصيل مبادرة زراعة الأشجار لمواجهة تغيرات المناخ

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:08 م
الكنيسة الأرثوذكسية توضح تفاصيل مبادرة زراعة الأشجار لمواجهة تغيرات المناخ كنيسة - صورة أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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أصدر المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل مبادرة زراعة الأشجار بجميع الكنائس والإيبارشيات، وتأتى مبادرة الكنيسة في إطار حرصها على مواجهة التغيرات المناخية، وتتمثل المبادرة في مسابقة لزراعة الأشجار بين الكنائس.
 
وفى سياق متصل، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هناك 30 مشروعا قوميا نفذتها الدولة للتصدي للتغيرات المناخية  والتكيف مع الآثار والحد منها، بالتعاون بين كافة الوزارات منها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والنقل ، والصناعة، والاسكان، والزراعة والري، بعد  إصدار لائحة  معايير الاستدامة البيئية للمشروعات مما يعني تنفيذ مشروعات أكثر استدامة بهدف أن يكون 50% من المشروعات الجديدة خضراء بحلول عام 2024 و100% بحلول عام 2030 من خلال التعاون مع وزارة التخطيط.
 
 ويوضح الشكل التالى تفاصيل مبادرة الكنيسة
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

التغيرات المناخيه

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