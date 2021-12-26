إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

كتب ـ محمد صبحى

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود.محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة، وذلك بمقر المدينة بمدينة حدائق اكتوبر، وبمشاركة المهندس محمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير شاهد فيديو توضيحى لما يتضمنه الحرم الجامعى من كليات ومبانى إدارية وقاعات دراسية ومعامل مُتميزة، لتدريب الطلاب وتأهيلهم لدخول مجتمع المعرفة وسوق العمل، حتى يندمج الطلاب فى الأنشطة العملية والعلمية؛ للعمل على زيادة آفاق مداركهم العقلية كرافد من روافد الاقتصاد المبنى على المعرفة.

وفى كلمته، أكد وزير التعليم العالى على تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعمًا لامحدود لبناء وتطوير مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التى تضم (جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمعاهد البحثية، ووادى العلوم والتكنولوجيا)، مشيرًا إلى أن اهتمام رئيس الجمهورية ساهم فى تحويل حلم الراحل الدكتور أحمد زويل إلى حقيقة، وأن تُصبح المدينة صرح تعليمى عالمي.

وقدم الوزير الشكر لكافة أعضاء المجلس وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع مُنتسبى الجامعة، على جهودهم المستمرة من أجل تطوير المنظومة التعليمية فى الجامعة، مشيرًا إلى تمتع أعضاء هيئة التدريس بخبرات دولية فى البحث والتدريس بالجامعات الدولية الكُبرى والمعاهد البحثية المُتميزة، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى أن تُصبح صرح تعليمى دولي.

وأشار الوزير إلى أن الجامعة بصدد الحصول على الاعتماد الدولى من هيئة الاعتماد العالمية فى الهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية (ABET)، بنهاية العام الأكاديمى 2021/2022، لأربع برامج دراسية فى العلوم والهندسة؛ كأول جامعة أهلية مصرية تحصل على هذا الاعتماد، على الرغم من حداثة الجامعة التى تم إنشاؤها منذ 8 سنوات.

واستعرض د. محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة، المشروعات التنفيذية التى تم تنفيذها، والمشروعات الجارى تنفيذها فى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن مُعدلات إنجاز تلك المشروعات تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

وافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، لبدء الدراسة بها خلال العام الجامعى الجديد 2022/2023.

وعلى هامش الاجتماع، قام الوزير بتفقد المبنى الإدارى والثقافى والسكن الطلابى والمبنى الأكاديمي، كما شاهد تصميمات توضيحية لمكونات المدينة، ووجه الوزير بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة مسبقًا للتنفيذ.

جدير بالذكر، أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تعُد مؤسسة علمية بحثية غير هادفة للربح، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من الطلاب والباحثين القادرين على التفكير النقدى والإبداعي، وإتقان العلوم الأساسية والتأهيل لسوق العمل.