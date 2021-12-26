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إلغاء مئات الرحلات الجوية في أمريكا بسبب إصابات العاملين بـ"أوميكرون"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:20 م
إلغاء مئات الرحلات الجوية في أمريكا بسبب إصابات العاملين بـ"أوميكرون" مطارات - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إلغاء مئات الرحلات الجوية في أمريكا بسبب نقص العاملين.

وفى وقت سابق قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن السفر الجوي في الولايات المتحدة انخفض بشكل حاد عشية عيد الميلاد إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، رغم أن عدد الأشخاص الذين يسافرون من المطارات الأمريكية هذا العام قد تطابق مع مستويات عام 2019.

 

وأوضحت أنه تم إلغاء الآلاف من رحلات عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد في اللحظة الأخيرة، بسبب الإصابات بين الموظفين والطواقم وسط انتشار "أوميكرون" في الوقت الذى أصبح فيه البديل الجديد هو السلالة المهيمنة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

 

وقالت المتحدثة باسم إدارة أمن النقل ليزا فاربستين على تويتر إن أكثر من 1.7 مليون شخص مروا عبر نقاط تفتيش إدارة أمن النقل (TSA). وهذا يقل بأكثر من 800 ألف شخص عن ما يقرب من 2.6 مليون شخص مروا عبر نقاط التفتيش في عام 2019 قبل جائحة كورونا.

 


أمريكا

رحلات جويه

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أوميكرون في امريكا

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