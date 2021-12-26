إلغاء أكثر من 5600 رحلة جوية حول العالم فى الكريسماس بسبب "اوميكرون"

أ ش أ

أعلن موقع "فلايت وير" (تتبع مباشر للرحلة) إلغاء 5600 رحلة جوية حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع لعيد الميلاد، كما تأخرت آلاف الرحلات الأخرى بسبب متغير "اوميكرون".



وقال الموقع - حسبما ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الأحد إنه تم إلغاء أكثر من 2500 رحلة طيران منها ما يزيد قليلا عن 850 حالة تتعلق بالولايات المتحدة سواء كانت دولية أو داخلية. كما تم تأخير أكثر من 3500 رحلة طيران في جميع أنحاء العالم.



وأضاف "فلايت وير" أنه تم إلغاء 2400 رحلة الجمعة الماضية وتأخير نحو 11000، كما من المقرر الغاء نحو 800 رحلة اليوم الأحد موضحا أن عددا من الطيارين وطاقم الضيافة وغيرهم من الموظفين مازالوا في الحجر الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) مما أجبر شركات مثل "لوفتانزا" ودلتا" و"يونايتد إيرلاينز" على إلغاء الرحلات الجوية.



وأكد الموقع أن شركة "تشاينا إيسترن إيرلاينز" الصينية للطيران ألغت نحو 540 رحلة أي أكثر من ربع خطتها الجوية، بينما ألغت شركة "طيران الصين" 264 رحلة ، أيضا بالقرب من ربع رحلات المغادرة المقررة.



يذكر أن "فلايت وير" هو موقع رائد في تقديم بيانات متقدمة، ودقيقة، وقابلة للتطبيق مع معلومات مفصلة من شأنها أن تجعلك مطلعاً على كل قرار في مجال الطيران.



يشار إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 278 مليونا و970 ألفا و424 حالة.